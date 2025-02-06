"Челси" и "Сити" хотят Муньоса
"Челси" и "Манчестер Сити" находятся среди клубов, проявляющих интерес к правому защитнику "Кристал Пэлас" Даниэлю Муньосу.
На прошлой неделе Муньос отметил один год с момента своего перехода из бельгийского "Генка" в "Пэлас" за 6.8 млн. фунтов. За это год Даниэль утвердился ключевым игроком "Пэлас".
Игра Муньоса в роли вингбека привлекла к нему внимание ряда больших клубов, которые рассматривают 28-летнего колумбийца в качестве трансферной цели на грядущее лето.
По информации Daily Mirror, Муньос находится на радаре не только у упомянутых "Челси" с "Сити", но и у "Барселоны".
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола считает, что Муньос стал бы идеальной заменой для Кайла Уолкера, которого "горожане" в январе отпустили в "Милан".
06.02.2025 00:05
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