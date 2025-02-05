"Челси" не удалось купить Мурильо в январе
"Ноттингем Форест" отклонил предложение "Челси" о покупке центрального защитника Мурильо в зимнее трансферное окно.
"Челси" задумался о приглашении новичка в центр обороны, когда потерял с травмами Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле. В итоге "синие" нашли решение, отозвав из аренды в "Кристал Пэлас" Трево Чалобу.
Но решение досрочно вернуть Чалобу "Челси" принял лишь после того, как не смог заполучить Мурильо. По информации The Telegraph, 22-летний бразилец мог бы стать рекордной продажей в истории "Форест".
Владелец "Форест" Евангелос Маринакис дал понять "Челси", что Мурильо не продается ни за какие деньги, с помощью этого продемонстрировав амбиции своего клуба насчет попадания в еврокубки.
В этом сезоне "Челси" является прямым конкурентом "Форест", и в том числе поэтому Маринакис не мог отпустить ведущего игрока.
Добавим, позже в январе Мурильо заключил с "Форест" новый контракт, рассчитанный до 2029 года.
05.02.2025 23:00
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Наивные папуасы. Форест за ЛЧ борется. Нах ему эти деньги сейчас?
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