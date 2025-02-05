"Брайтон" согласовал покупку Бишоффа

"Брайтон" согласовал покупку полузащитника датского "Брондбю" Клемента Бишоффа за 8 миллионов евро (6.6 млн. фунтов).

По информации The Athletic, Бишофф договорился с "Брайтоном" об условиях пятилетнего контракта, который вступит в силу после окончания этого сезона.



"Брондбю" был вынужден пойти на сделку с "Брайтоном", потому что 19-летний датчанин, также способный сыграть левого защитника, отказался от продления своего рассчитанного до июня 2026 контракта.



Клемент приходится племянником бывшему центральному полузащитнику Миккелю Бишоффу, который поиграл на родине футбола за "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон", "Шеффилд Уэнсдей" и "Ковентри".



Добавим, на днях "Брайтон" также заручился услугами нападающего "Нюрнберга" Стефаноса Цимаса, который, как и Бишофф, присоединится к "чайкам" грядущим летом.