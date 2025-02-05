Босс "Наполи" назвал причину, почему его клуб не купил Гарначо

Спортивный директор итальянского "Наполи" Джованни Манна заявил, что его клуб не смог прибрести Алехандро Гарначо в январе из-за завышенных финансовых аппетитов вингера "Манчестер Юнайтед".

"Наполи" рассматривал 20-летний Гарначо в качестве своей приоритетной цели на замену Хвиче Кварацхелии, проданному в ПСЖ.



Однако предложения "Наполи" слегка не дотянули до 60-70 миллионов фунтов, в которые "Юнайтед" оценил Гарначо, вдобавок сам аргентинец затребовал себе огромную по меркам клуба Серии А зарплату.



"Гарначо — это игрок, который нам нравится и нравился. Мы разговаривали и встречались с Гарначо еще до ухода Квары".



"Мы сделали внушительное предложение "Юнайтед", мы были очень близки к тому, чтобы удовлетворить их требования".



"Игрок хотел покинуть Премьер-Лигу в январе, потому что июль — это уже другое, но он хотел быть удовлетворен в финансовом отношении, а мы не могли на это пойти в тот момент".



"Мы не хотим нарушать свою структуру зарплат, и я не думаю, что это правильно, когда есть средняя зарплата по раздевалке, и ты приглашаешь молодого игрока с более высокой зарплатой".



"Это было бы неправильно по отношению к другим, которые делают важные вещи", — цитирует Манну talkSPORT.