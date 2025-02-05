В контракте Кейна с "Баварией" есть пункт об отступных

Стоимость отступных по контракту нападающего Харри Кейна с "Баварией" заметно снизилась, что повышает вероятность возвращения капитана сборной Англии в Премьер-Лигу.

Кейн выступает за "Баварию" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов летом 2023. Харри продолжает подтверждать свой бомбардирский талант, забив 70 голов в 72 матчах за гранд Бундеслиги, но никаких трофеев в Мюнхене пока не завоевал.



По информации Bild, рассчитанный до 2027 года контракт Кейна содержит пункт об отступных, размер которых составлял 67 млн. фунтов в едва закрывшееся зимнее трансферное окно.



В январе следующего года Кейн будет доступен для трансфера уже за 54 млн. фунтов, и немецкое издание предполагает, что это может привлечь к 31-летнему англичанину интерес клубов Премьер-Лиги.



Возможно, в будущем Кейн решит, что у него осталось незаконченное дело на родине. Харри может захотеть трофеев в Англии и улучшить свое положение в споре бомбардиров Премьер-Лиги всех времен.