Постекоглу: "Тель не отказывал "Тоттенхэму"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что вингер Матис Тель никогда не отказывал его клубу.

В заключительный день зимнего трансферного окна Тель присоединился к "Тоттенхэму" из "Баварии" на правах аренды с опцией выкупа за 47.5 млн. фунтов.



Это стало сюрпризом, потому что, как неоднократно сообщала пресса, 72 часами ранее Тель отказался от постоянного трансфера в "Тоттенхэм", несмотря на визит президента "шпор" Даниэля Леви в Мюнхен.



Однако Постекоглу утверждает, что Тель не отказывал "Тоттенхэму" и не менял свое мнение — просто Матис не сразу пришел к решению отправиться в "Тоттенхэм".



"Думаю, людям нужно понимать, что речь о 19-летнем парне, которому предстояло принять важное решение для своей карьеры, и это не так, что он отказал нам или отказал кому-либо еще".



"Думаю, он просто хотел, чтобы ему было комфортно от своего решения. Думаю, он не хотел, чтобы его подталкивали в определенном направлении, и это заслуживает похвалы".



"У меня состоялся разговор с ним, и он был чисто насчет футбола. Думаю, здесь он обнаружит действительно хорошее место для себя", — цитирует Постекоглу BBC.