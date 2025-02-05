У Шоу случился очередной рецидив
У защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу случился очередной рецидив в процессе восстановления после травмы.
Из-за проблем мышечного характера Шоу не появляется в стартовом составе "Юнайтед" уже почти год, при новом главном тренере Рубене Амориме отметившись только тремя выходами на замену.
Шоу пропустил уже 16 матчей с тех пор, как сыграл против "Эвертона" в начале декабря, и возвращение Люка на футбольное поле было снова отложено.
Хорошая новость в том, что очередной рецидив является минимальным, и уже на следующей неделе 29-летний англичанин должен вернуться к тренировкам, сообщает Daily Mail.
И хотя "Юнайтед" едва приобрел Патрика Доргу, одновременно в аренду был отправлен Тирелл Маласиа, поэтому Аморим по-прежнему нуждается в Шоу.
05.02.2025 18:00
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