У Шоу случился очередной рецидив

Люк Шоу У защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу случился очередной рецидив в процессе восстановления после травмы.

Из-за проблем мышечного характера Шоу не появляется в стартовом составе "Юнайтед" уже почти год, при новом главном тренере Рубене Амориме отметившись только тремя выходами на замену.

Шоу пропустил уже 16 матчей с тех пор, как сыграл против "Эвертона" в начале декабря, и возвращение Люка на футбольное поле было снова отложено.

Хорошая новость в том, что очередной рецидив является минимальным, и уже на следующей неделе 29-летний англичанин должен вернуться к тренировкам, сообщает Daily Mail.

И хотя "Юнайтед" едва приобрел Патрика Доргу, одновременно в аренду был отправлен Тирелл Маласиа, поэтому Аморим по-прежнему нуждается в Шоу.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. theo-zm 05.02.2025 18:56 # theo-zm
    Футбол это не его
    Нужно с этим смирится

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  2. arthur-naprimer 05.02.2025 18:23 # arthur-naprimer
    Опровергли вроде

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  3. babsez 05.02.2025 18:07 # babsez
    Зачем мучать парня, пристрелите уже бедолагу

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  4. closer 05.02.2025 18:06 # closer
    Пародия на футболиста

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