У Шоу случился очередной рецидив

У защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу случился очередной рецидив в процессе восстановления после травмы.

Из-за проблем мышечного характера Шоу не появляется в стартовом составе "Юнайтед" уже почти год, при новом главном тренере Рубене Амориме отметившись только тремя выходами на замену.



Шоу пропустил уже 16 матчей с тех пор, как сыграл против "Эвертона" в начале декабря, и возвращение Люка на футбольное поле было снова отложено.



Хорошая новость в том, что очередной рецидив является минимальным, и уже на следующей неделе 29-летний англичанин должен вернуться к тренировкам, сообщает Daily Mail.



И хотя "Юнайтед" едва приобрел Патрика Доргу, одновременно в аренду был отправлен Тирелл Маласиа, поэтому Аморим по-прежнему нуждается в Шоу.