Трент пропустит ответный матч с "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги

Трент Александер-Арнольд Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.

Александер-Арнольд был вынужденно заменен во втором тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Борнмута" в минувший уикенд (0:2), получив травму бедра.

Углубленное обследование не обнаружило у Трента серьезного повреждения. Более того, 26-летний защитник уже приступил к тренировкам.

Однако главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот собирается поберечь ведущего игрока в предстоящем кубковом матче против "Тоттенхэма" — на позиции Трента справа в обороне должен сыграть Конор Брэдли.

"Он пропустит матч завтра, и нам нужно посмотреть, сможет ли он сыграть в воскресенье. Пока что мы знаем, что он недоступен на завтра. Думаю, вы видели, что ему было немного больно, когда он уходил с поля, поэтому он пропустит матч завтра".

"Но он уже занимается на поле — не с командой, но с тренером по реабилитации, и давайте посмотрим, сколько времени это займет, но завтра он не будет доступен", — цитирует Слота Daily Mirror.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2025 17:00

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