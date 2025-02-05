Трент пропустит ответный матч с "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги

Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.

Александер-Арнольд был вынужденно заменен во втором тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Борнмута" в минувший уикенд (0:2), получив травму бедра.



Углубленное обследование не обнаружило у Трента серьезного повреждения. Более того, 26-летний защитник уже приступил к тренировкам.



Однако главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот собирается поберечь ведущего игрока в предстоящем кубковом матче против "Тоттенхэма" — на позиции Трента справа в обороне должен сыграть Конор Брэдли.



"Он пропустит матч завтра, и нам нужно посмотреть, сможет ли он сыграть в воскресенье. Пока что мы знаем, что он недоступен на завтра. Думаю, вы видели, что ему было немного больно, когда он уходил с поля, поэтому он пропустит матч завтра".



"Но он уже занимается на поле — не с командой, но с тренером по реабилитации, и давайте посмотрим, сколько времени это займет, но завтра он не будет доступен", — цитирует Слота Daily Mirror.