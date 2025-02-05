Слот объяснил, почему "Ливерпуль" обошелся без приобретений в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему его клуб никого не приобрел в зимнее трансферное окно.

Слабо поработав над усилением своего состава прошлым летом, в январе "Ливерпуль" вообще воздержался от приобретений.



Однако Слот считает, что в новичках не было необходимости. При "Ливерпуль" следил за ситуацией на трансферном рынке, но так и не обнаружил там возможностей, которые могут неожиданно подвернуться.



"Я уже много раз говорил, что у нас очень хороший состав, и если вы посмотрите на таблицу лиги, то увидите, что игроки оправдывают то доверие, которое мы им оказываем".



"За исключением Трента (Александер-Арнольда), у нас нет большого количества травм, выводящих из строя надолго".



"У нас были кое-какие проблемы с травмами, когда отсутствовали Алиссон, Диогу Жота и некоторые другие, но в данный момент, на сегодняшний день, все они доступны, за исключением Трента".



"Поэтому не было причины добавлять кого-либо к этой команде, только если вам не предоставится интересная возможность на трансферном рынке".



"Такую возможность на рынке мы увидели в предыдущий раз, подписав голкипера (Мамардашвили). Пока что мы довольны своим подбором игроков", — цитирует Слота talkSPORT.