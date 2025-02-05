Рэшфорд уже не сыграет снова за "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд едва ли когда-нибудь снова сыграет за "Манчестер Юнайтед".

Угодив в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму, на исходе зимнего трансферного окна Рэшфорд отправился в "Астон Виллу" на правах аренды.



"Вилла" получила опцию выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, но даже если опция не будет использована, и даже если Аморим покинет "Юнайтед", у Рэшфорда все равно нет будущего на "Олд Траффорд" — отношения клуба и игрока не подлежат восстановлению, утверждает The Guardia.



Ожидается, что при любом сценарии Рэшфорд покинет "Юнайтед" насовсем грядущим летом. "Красные дьяволы" постараются найти другого покупателя, если "Вилла" решит не оставлять 27-летнего англичанина у себя.



Со своей зарплатой в 350,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2028 года контракту Рэшфорд давно превратился для "Юнайтед" в обузу, от которой клуб хочет избавиться.