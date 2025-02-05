Хау признался, что "Ньюкасл" отпустил Келли против его воли

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признался, что клуб отпустил защитника Ллойда Келли в "Ювентус" против его воли.

В зимнее трансферное окно "Ньюкасл" не только не совершил никаких приобретений, но и стал слабее, попрощавшись с Келли.



Подписав Келли свободным агентом прошлым летом, накануне "Ньюкасл" отправил Ллойда в "Ювентус" на правах аренды с обязательством по выкупу за 20 миллионов фунтов.



По словам Хау, он не хотел терять 26-летнего англичанина, однако "Ньюкасл" все еще находится под серьезным давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



"Я не думаю, что отпустить его — это было обязательно мое решение, мы очень не хотели так поступать".



"Ллойд — игрок, которого мы едва подписали, и мы верили в его качества".



"Я слегка разочарован тем, что он не играл больше, но это, наверное, связано с формой других".



"Нам нужно стараться контролировать соблюдение правил финансового фейр-плей и принимать решения, которые пойдут нам на пользу, и это было одно из них. Это захватывающая возможность для него", — цитирует Хау talkSPORT.