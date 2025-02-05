Артета поведал, что не может пускать Нванери в раздевалку "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что не может пускать вингера Итана Нванери в раздевалку первой команды.

17-летний Нванери и 18-летний Майлса Льюис-Скелли стремительно ворвались в первую команду "Арсенала" в этом сезоне.



В минувшее воскресенье оба юниора поучаствовали в разгроме "Манчестер Сити" со счетом 5:1, забив по голу.



Артета чувствует, что Нванери и Льюис-Скелли помогают друг другу, но поскольку Итану еще не исполнилось 18 лет, он вынужден переодеваться отдельно от взрослых товарищей на тренировочной базе и в дни матчей.



"Когда смотришь на этих двоих и на то, как они идут вместе, как разговаривают друг с другом, видишь, что между ними есть связь, есть химия".



"Полагаю, это нечто особенное для них, хотя в данный момент они вынуждены пользоваться разными раздевалками. Итану все еще нельзя находиться в нашей раздевалке, что невероятно. Ему нужно переодеваться где-то еще, даже в дни матчей".



"Думаю, ему повезло, что у него есть кто-то близкий, кому он доверяет и с кем у него есть эта связь. Им очень повезло, что они есть друг у друга", — цитирует Артету Evening Standard.