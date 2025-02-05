Премьер-Лига отчиталась о 13 ошибках VAR

VAR Премьер-Лига объявила, что в этом сезоне система VAR дала сбой только 13 раз.

Соответствующий отчет был опубликован накануне комиссией Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel).

Из отчета комиссии следует, что пока VAR совершила только 13 ошибок — против 20 на данной стадии прошлого сезона. Девять раз система не вмешивалась, как следовало, а еще четырежды вмешивалась некорректно.

Этими четырьмя ошибочными вмешательствами стали отмененный гол Данго Уаттара из "Борнмута" против "Ньюкасла" в августе, присужденный "Вест Хэму" пенальти против "Манчестер Юнайтед" в октябре, красная карточка Кристиану Нергору из "Брентфорда" против "Эвертона" в ноябре и отмененный гол Николы Миленковича из "Ноттингем Форест" против "Саутгемптона" в январе.

Премьер-Лига отмечает значительный прогресс в работе VAR, которая в этом сезоне ни разу не ошиблась с определением офсайда.

Всего VAR вмешивалась 70 раз в 23 первых турах этого сезона Премьер-Лиги и, как уже было сказано, только четырежды сделала это некорректно.


Метки VAR, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. jawen 05.02.2025 12:52 # jawen
    Ну, конечно, с первого года система не может работать идеально, с годами, опытным путем будет корректироваться

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  2. sheef 05.02.2025 12:49 # sheef
    Клоуны

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