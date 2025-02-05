МЮ не решит вопрос с новым стадионом раньше 2032 года

"Манчестер Юнайтед" сможет решить вопрос с обновлением своего стадиона не раньше 2032 года.

В прошлом месяце специально созданная клубом группа пришла к выводу, что реконструкция "Олд Траффорд" позволит увеличить вместимость стадиона только до 87,000 зрителей.



До конца сезона владельцы "Юнайтед", включая сэра Джима Рэтклиффа, должны сделать выбор между реконструкция существующего стадиона и строительством совершенно новой арены на 100,000 зрителей.



Изначально Рэтклифф рассчитывал решить вопрос со стадионом к 2030 году, однако только процесс получения всех разрешений может занять несколько лет.



Поэтому 2032 год выглядит более реалистичной датой, сообщает Daily Mail.