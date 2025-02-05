МЮ не решит вопрос с новым стадионом раньше 2032 года

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" сможет решить вопрос с обновлением своего стадиона не раньше 2032 года.

В прошлом месяце специально созданная клубом группа пришла к выводу, что реконструкция "Олд Траффорд" позволит увеличить вместимость стадиона только до 87,000 зрителей.

До конца сезона владельцы "Юнайтед", включая сэра Джима Рэтклиффа, должны сделать выбор между реконструкция существующего стадиона и строительством совершенно новой арены на 100,000 зрителей.

Изначально Рэтклифф рассчитывал решить вопрос со стадионом к 2030 году, однако только процесс получения всех разрешений может занять несколько лет.

Поэтому 2032 год выглядит более реалистичной датой, сообщает Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2025 10:00

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