МЮ не решит вопрос с новым стадионом раньше 2032 года
"Манчестер Юнайтед" сможет решить вопрос с обновлением своего стадиона не раньше 2032 года.
В прошлом месяце специально созданная клубом группа пришла к выводу, что реконструкция "Олд Траффорд" позволит увеличить вместимость стадиона только до 87,000 зрителей.
До конца сезона владельцы "Юнайтед", включая сэра Джима Рэтклиффа, должны сделать выбор между реконструкция существующего стадиона и строительством совершенно новой арены на 100,000 зрителей.
Изначально Рэтклифф рассчитывал решить вопрос со стадионом к 2030 году, однако только процесс получения всех разрешений может занять несколько лет.
Поэтому 2032 год выглядит более реалистичной датой, сообщает Daily Mail.
05.02.2025 10:00
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