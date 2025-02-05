МЮ будет открыт к продаже Майну и Гарначо летом

"Манчестер Юнайтед" будет открыт к продаже полузащитника Кобби Майну с вингером Алехандро Гарначо и грядущим летом.

В зимнее окно Майну и Гарначо были в числе игроков, которых "Юнайтед" сделал доступными для трансфера, причем о покупке Алехандро всерьез размышляли "Наполи" и "Челси".



По информации авторитетного издания The Guardian, "Юнайтед" не собирается снимать Майну и Гарначо с витрины, когда сезон закончится.



Оцениваемые в 80 и 70 миллионов фунтов Майну и Гарначо, соответственно, имеют статус доморощенных игроков, а значит все средства с их продажи будут учтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.



"Юнайтед" по-прежнему находится под давлением правил ФФП и будет иметь ограниченные ресурсы для укрепления состава грядущим летом, поэтому продажа Майну или Гарначо — или их обоих — выглядит заманчиво для "красных дьяволов".