Скауты "Юнайтед" просматривали Ригга

Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали полузащитника "Сандерленда" Криса Ригга.

Ранее пресса уже сообщала, что "Юнайтед" входит в число клубов Премьер-Лиги, наблюдающих за Риггом, которому в июне исполнится 18.



По информации talkSPORT, скауты "Юнайтед" в очередной раз просматривали Ригга в минувший понедельник, когда "Сандерленд" победил на выезде "Мидлсбро" со счетом 2:3.



В этом сезоне Чемпионшипа Ригг сыграл уже 26 матчей, включая 24 появления в старте, при этом забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.



Новое руководство "Юнайтед" рассматривает английского юниора в качестве идеального игрока для своего клуба, по адекватной цене и с большим потенциалом для последующей перепродажи.