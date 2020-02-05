Скауты "Юнайтед" просматривали Ригга
Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали полузащитника "Сандерленда" Криса Ригга.
Ранее пресса уже сообщала, что "Юнайтед" входит в число клубов Премьер-Лиги, наблюдающих за Риггом, которому в июне исполнится 18.
По информации talkSPORT, скауты "Юнайтед" в очередной раз просматривали Ригга в минувший понедельник, когда "Сандерленд" победил на выезде "Мидлсбро" со счетом 2:3.
В этом сезоне Чемпионшипа Ригг сыграл уже 26 матчей, включая 24 появления в старте, при этом забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.
Новое руководство "Юнайтед" рассматривает английского юниора в качестве идеального игрока для своего клуба, по адекватной цене и с большим потенциалом для последующей перепродажи.
05.02.2025 08:00
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