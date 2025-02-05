Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре

"Ноттингем Форест" поиздевался над "Брайтоном", "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити", но "Ливерпуль" не позволил своим преследователям сократить отрыв в чемпионской гонке. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Канониры" готовы оказать давление на "Ливерпуль" в чемпионской гонке



Для успешной борьбы за титул нужна победа, которая вселит веру и раскрепостит команду. Победа над "Манчестер Сити" должна стать для "Арсенала" фундаментом, который можно использовать для давления на "Ливерпуль".



Большую часть этого сезона "Арсенал" играл так, словно отвлекался на факторы, которые от него не зависят: судьи, игра соперников и относительное невезение с травмами. Игра во втором тайме напомнила о том, как Микель Артета приближался к титулу в предыдущих сезонах, играя в качественный атакующий футбол, заставляющий соперников ошибаться.



Вернулся ли качественный футбол в нужное время? Команда Артеты сохраняла дисциплину, не поддавалась на провокации, а затем, воспользовавшись проблемами "Сити", забила пять голов. И все это без Букайо Сака, потеря которого должна была стать концом чемпионской гонки. Майлс Льюис-Скелли и Итан Нванери отметились голами — новое поколение внесло свой вклад в идеальное воскресенье для клуба и Артеты. Все это нужно использовать как фундамент для борьбы за титул, которая еще возможна.



"Сити" проваливает сезон — команда не готова к большим матчам



Империи "Манчестер Сити", похоже, грозит не просто упадок, а крах. Шла 65-я минута, когда Хосеп Гвардиола отступил на свое место и завел с Хуанмой Лильо одну из тех немногословных бесед, которые стали одним из мемов этого сезона.



Они даже не мечтали о "камбэке", а просто обсуждали текущие проблемы команды, которые каталонец исправить не в состоянии. Большую часть первого тайма "Арсенал" играл так, словно перед ним был прежний "Сити" — команда, таящая в себе опасность вне зависимости от ситуации. Легкость голов во втором тайме показала, что волноваться и переоценивать "Сити" не стоило.



Эрлинг Холанд — единственное оружие, которое все еще работает у "Сити" — в первом тайме испытывал недостаток общения с мячом. То, что Габриэль подкараулил его после первого гола "Арсенала", говорит о том, что "канониры" все еще боятся нападающего, который ранее прорывался сквозь их оборону и лишал мечты о титуле. В этом сезоне это будет делать не Холанд, а, скорее всего, Мохамед Салах. Вместо этого "Сити" должен смягчить свое падение и позаботиться о попаданиии в топ-4.



Один из героев невероятной победы "Форест" — вратарь



Все забылось после семи голов, забитых "Ноттингем Форест" в ворота "Брайтона", но перед перерывом были моменты, когда им нужна была помощь голкипера. Матц Сельс стал любопытным приобретением год назад: бельгиец был далеко не в первых рядах, когда "Форест" искал нового первого номера, но в итоге подписали именно его.



Его предыдущий опыт работы в Англии был забвением в "Ньюкасле", и мало кто верил, что он будет блистать в Премьер-Лиге. В этом сезоне Сельс является, пожалуй, лучшим голкипером в английском первенстве и снова доказал свою состоятельность, совершив несколько великолепных спасений в матче с "Брайтоном", в частности, переведя удар Данни Уэлбека в нижнюю часть штанги.



Что бы ни происходило на другом конце поля, "лесники" могут быть уверен, что у них на воротах один из лучших игроков лиги. И это один из факторов, позволяющих команде Нуну Эшпириту Санту идти вперед все смелее и чувствовать себя все увереннее. Конечно, Крис Вуд останется в истории главным героем этого удивительного матча благодаря своему хет-трику, но голкипер "Форест" очень круто отреагировал на пять пропущенных мячей от "Борнмута".



Матета и трансферы дарят "Пэлас" надежду на финиш в топ-10



12-й и 13-й голы Жан-Филиппа Матета в этом сезоне во всех соревнованиях, безусловно, стали самыми приятными для него, ведь они были забиты на "Олд Траффорд" в поединке с "Манчестер Юнайтед".



Оливер Гласнер восторженно отзывался о своем нападающем после победы со счетом 0:2. "Это он, это Джей Пи", — сказал менеджер "Кристал Пэлас". "Первый гол был забит после розыгрыша мяча, и он находится там, где и должен быть в качестве 9-го номера. Он делает так много рывков, когда не получает мяч. Мы требуем это и поощряем его. Все, что он делает, он делает правильно, и, конечно, мы рады его форме".



Гласнер смог заполучить левого защитника, арендовав Бена Чилуэлла у "Челси", что однозначно поможет команде из Южного Лондона стать крепче и не думать об угрозе вылета в этом сезоне. Можно помечтать о топ-8, но для этого необходим выход на пик формы весной. Обычно "орлы" ускоряются весной, чтобы сохранить прописку в элите, но теперь у них другая цель и мотивация.



"Вулверхэмптон" сплотился перед угрозой вылета



Одна из главных особенностей футбола заключается в том, что он не поддается количественному измерению. Вы можете сколько угодно ставить во главу угла статистику, но всегда будут существовать вещи, которые не поддаются учету. Например, это влияние чувства единства на команду.



Подчеркнув после матча, что основной игрок Матеус Кунья предан "Вулверхэмптону" — по крайней мере, до конца сезона, — Витор Перейра говорил с позиции относительной силы. Его команда не только одержала первую победу за шесть матчей, но и добилась ее благодаря слаженным командным действиям и при полной поддержке стадиона.



Если, как предположил Перейра, Кунья понимает, что покинуть "Вулверхэмптон" в это окно означало бы подвести команду, то, похоже, чувство долга и преданности делу существует в клубе в более широком смысле. Это помогло выиграть в дерби с "Астон Виллой", и эти три очка могут стать важнейшими в гонке за выживание для "волков", которые сплотились перед угрозой вылета.



Адаптивность Слота приносит дивиденды



Одной из сильных сторон Арне Слота является то, как он меняет расстановку, часто во время матча, чтобы повлиять на ход игры. Очевидная угроза, которую "Борнмут" представлял для "Ливерпуля", всегда должна была исходить от левого защитника атакующей направленности Милоша Керкеза и находящегося в форме левого форварда Антуана Семеньо, против правого защитника Трента Александер-Арнольда, чьей сильной стороной не является защита, и правого форварда Мохамеда Салаха, который не является самым прилежным игроком при оборонительных действиях.



Пара из "Борнмута" доставила "Ливерпулю" немало проблем, но их удалось смягчить благодаря тому, что Райан Гравенберх расположился в полузащите немного правее центра, выполняя работу Джордана Хендерсона по протекции Александер-Арнольда.



Преимущество высокой игры Салаха проявилось во втором голе "Ливерпуля", когда Мохамед получил мяч от Кертиса Джонса и нанес идеальный удар в дальний угол. В то же время слабые места, которые возникают при таком агрессивном расположении Салаха, были сбалансированы особым вниманием со стороны полузащитников к флангу Керкеза-Семеньо. Слот уже не раз демонстрировал умение адаптироваться и подстраиваться под каждого соперника, менять схему и тактику по ходу матча, что, безусловно, можно назвать одним из его сильных качеств.



Мойес наслаждается восстановленным единством на "Гудисон Парк"



Как сказал Дэвид Мойес по возвращении на "Гудисон Парк", футбол шагнул вперед с тех пор, как он назвал "Эвертон" "народным клубом" на своем первом представлении в качестве менеджера в 2002 году. Сейчас "Эвертон" уже не тот клуб, который он покинул в 2013 году.



"Тот "Эвертон", который я покинул, каждый год боролся за попадание в Европу", — напомнил он всем после победы над тонущим "Лестером". Послание Мойеса было четким: стандарты должны быть повышены. Шотландец не хочет возрождать образ "народного клуба", но связь между менеджером, командой и болельщиками остается важной частью его работы по восстановлению команды, поскольку футбол Шона Дайча уходит в прошлое.



"Мне было приятно слушать стадион", — сказал менеджер "Эвертона". "Последние несколько лет были трудными, но этот матч больше похож на то, что я могу вспомнить. В городе есть принципиальный соперник, который очень хорош. У нас нет всего того, что есть у них, поэтому мы должны найти свой путь к успеху. Нам нужно, чтобы болельщики и игроки работали вместе — только так у нас будут шансы на успех".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru