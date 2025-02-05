МЮ отправил Маласиа в ПСВ

Спустя сутки после закрытия трансфеного окна в Премьер-Лиге "Манчестер Юнайтед" подтвердил переход защитника Тирелла Маласиа в голландский ПСВ на правах аренды.

Маласиа сыграл 39 матчей в своем дебютном сезоне за "Юнайтед" после перехода из "Фейеноорда" за 13 миллионов фунтов летом 2022.



Однако из-за травмы Маласиа целиком пропустил прошлый сезон и начало этого, приняв участие лишь в восьми матчах этой кампании с учетом всех соревнований.



Остаток сезона 2024/25 Маласиа проведет на родине в Голландии, причем ПСВ полностью возьмет на себя зарплату 25-летнего защитника.



Если верить журналисту Фабрицио Романо, ПСВ досталась опция выкупа Маласиа за 10 млн. евро (8.3 млн. фунтов), и если эта опция будет использована, "Юнайтед" получит право на 30 процентов от последующей перепродажи игрока клубом Эредивизии.