Тель: "Тоттенхэм" был лучшим вариантом для меня"

Вингер Матис Тель объяснил, почему он передумал и решил перейти в "Тоттенхэм".

Только в прошлую пятницу Тель отказался от постоянного трансфера из "Баварии" в "Тоттенхэм", решив рассмотреть прочие варианты вроде "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".



Однако после разговоров с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви и главным тренером "шпор" Анге Постекоглу 19-летний француз осознал, что для него нет варианта лучше лондонского клуба, который в итоге взял его в аренду с опцией выкупа.



"Я очень взволнован от того, что буду играть с этими партнерами по команде, перед этими болельщиками. Это новое испытание для меня, я открываю новую главу. Я очень взволнован насчет этого".



"Я выбрал "Тоттенхэм", потому что это был лучший вариант для меня, и это важно. Я чувствовал заинтересованность, я поговорил с президентом, с главным тренером. Я молод, я в начале своего развития, и это был лучший вариант для меня, поэтому я очень рад".



"Думаю, я физически сильный игрок, быстрый, техничный. Каждый момент, каждый матч я играю своим сердцем. Я привык к жизни под давлением. Я всегда подстегиваю себя к большему, и я устремлен вперед", — цитирует Тель The Independent.