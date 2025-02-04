Асенсио перешел в "Виллу" из-за Эмери
Атакующий полузащитник Марко Асенсио признался, что перешел в "Астон Виллу" из-за персоны главного тренера Унаи Эмери.
Перед закрытием зимнего трансферного окна "Вилле" удалось арендовать у ПСЖ Асенсио — трехкратного победителя Лиги Чемпионов в составе "Реала".
Асенсио мало играл в Париже в этом сезоне, и 29-летнему испанцу не терпится попробовать футбол Эмери.
"Я очень рад присоединиться к "Астон Вилле". Я буду стремиться приносить пользу этому клубу, этой команде, играя со старанием и воодушевлением".
"Унаи — это тренер, которого я достаточно давно знаю. У него отличная карьера, он является тренером топ-уровня, и он сыграл ключевую роль в моем переходе сюда благодаря своей идее того, как он хочет играть в футбол".
"Я обожаю его стиль футбола, он идеально мне подходит, и он сыграл очень важную роль в том, что я здесь прямо сейчас", — цитирует Асенсио talkSPORT.
04.02.2025 23:00
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