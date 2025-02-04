МЮ планирует купить нападающего топ-уровня летом

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести нападающего топ-уровня грядущим летом.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хотел обзавестись нападающим еще в зимнее трансферное окно, но "красные дьяволы" не нашли правильного игрока и не преуспели с продажами.



Кроме того, "Юнайтед" не хотел повторять своих прошлых ошибок и рисковать нарушением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, ограничившись приобретением юных Патрика Доргу и Эйдена Хевена.



Как сообщает Sky Sports, на "Олд Траффорд" чувствуют, что эта сдержанность в январе даст клубу больше ресурсов для обновления состава грядущим летом, и приглашение классного нападающего находится во главе приоритетов Аморима.



Наиболее очевидным вариантом на эту позицию выглядит бомбардир "Спортинга" Виктор Дьекереш, который прекрасно знает Аморима.