МЮ планирует купить нападающего топ-уровня летом
"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести нападающего топ-уровня грядущим летом.
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хотел обзавестись нападающим еще в зимнее трансферное окно, но "красные дьяволы" не нашли правильного игрока и не преуспели с продажами.
Кроме того, "Юнайтед" не хотел повторять своих прошлых ошибок и рисковать нарушением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, ограничившись приобретением юных Патрика Доргу и Эйдена Хевена.
Как сообщает Sky Sports, на "Олд Траффорд" чувствуют, что эта сдержанность в январе даст клубу больше ресурсов для обновления состава грядущим летом, и приглашение классного нападающего находится во главе приоритетов Аморима.
Наиболее очевидным вариантом на эту позицию выглядит бомбардир "Спортинга" Виктор Дьекереш, который прекрасно знает Аморима.
04.02.2025 22:00
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