МЮ планирует купить нападающего топ-уровня летом

Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед" планирует приобрести нападающего топ-уровня грядущим летом.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хотел обзавестись нападающим еще в зимнее трансферное окно, но "красные дьяволы" не нашли правильного игрока и не преуспели с продажами.

Кроме того, "Юнайтед" не хотел повторять своих прошлых ошибок и рисковать нарушением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, ограничившись приобретением юных Патрика Доргу и Эйдена Хевена.

Как сообщает Sky Sports, на "Олд Траффорд" чувствуют, что эта сдержанность в январе даст клубу больше ресурсов для обновления состава грядущим летом, и приглашение классного нападающего находится во главе приоритетов Аморима.

Наиболее очевидным вариантом на эту позицию выглядит бомбардир "Спортинга" Виктор Дьекереш, который прекрасно знает Аморима.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 22:00

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