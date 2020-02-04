"Челси" подтвердил покупку Амугу

Матис Амугу "Челси" подтвердил приобретение полузащитника французского "Сент-Этьена" Матиса Амугу за 12 миллионов фунтов.

Амугу заключил с "Челси" контракт на восемь лет и уже в ближайшие дни приступит к тренировкам с командой Энцо Марески, хотя ранее ходили слухи, что Матис будет отправлен в аренду на остаток сезона.

Амугу является продуктом академии "Сент-Этьена", дебютировав за первую команду в конце прошлого сезона.

В этом сезоне 19-летний француз утвердился основным игроком "Сент-Этьена", приняв участие в 17 матчах Лиги 1.

"Я очень рад. Присоединиться к столь большому клубу — это честь для меня. Они верят в молодых игроков, и они великолепно организовали процесс по нашему развитию", — сообщил Амугу.

Матис Амугу


Метки Амугу, Сент-Этьен, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 04.02.2025 22:01 # narcot
    эй, боряха


    Более ста родственников военных обратились к министру обороны РФ с требованием наказать командиров луганской части, в которой массово пропадают солдаты

    Родственники погибших и пропавших без вести военных из печально известной части 40463 123-й бригады «ЛНР», в которой пытают и «обнуляют» солдат, а военные бесследно исчезают, не успев туда приехать, создали петицию на имя министра обороны РФ Белоусова.

    Они требуют снять с должности командира 123-й бригады Романа Шкробу («Каштан») и командира 1-го мотострелкового батальона Алексея Корчагина «Кэп».


    https://www.change.org/p/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B0-%D1%80?recruiter=1352514700&;recruited_by_id=0f88f010-7e2f-11ef-8e87-9b3c6959aec2

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  2. chelsiukpro 04.02.2025 21:39 # chelsiukpro
    Welcome

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  3. narcot 04.02.2025 21:32 # narcot
    mufc1994

    Долбоеб, ты из тех кто переводит пиндосовские 1000 баксов и сравнивает их с рублями?))



    ЦБ повысит ключевую ставку до 22-23% на заседании 14 февраля, прогнозируют финансисты

    Эксперты утверждают, что на рост ключевой ставки влияют несколько факторов, включая высокий уровень инфляции, избыток денег в экономике, дополнительные расходы из государственного бюджета, колебания курса доллара и санкции.

    Жителям России рекомендуют готовиться к росту ставок по кредитам, увеличению финансовой нагрузки и снижению покупательской способности.

    В свою очередь, представители Центробанка заявляют, что снижение ставки возможно не раньше второй половины года, если экономическая ситуация стабилизируется.

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  4. imf-tua 04.02.2025 21:29 # imf-tua
    Рубрика СТИХИ с ФРОНТА

    Я дотащу- осталось с пол версты
    И счастлив я- твоё дыханье слышу
    Застряли, брат, на проклятой войне
    Я, как и ты, всё это ненавижу

    Ты не молчи, со мною говори,
    Мне расскажи о чём стеснялся говорить
    До медиков каких- то пол версты
    И голос помогает мне тащить

    А небо, глянь, спокойное сегодня,
    Нет беспилотного хохлятского зверья
    Как будто ангелы свои включили РЭБы
    И пол версты до красного креста

    И гири на ботинках тяжелеют,
    Пот по спине бежит уж три ручья
    Я дотащу тебя, братишка, обещаю
    Лишь пол версты осталось у меня

    Ниче, ниче, еще мы повоюем
    И на Крещатике с тобой попляшем мы
    Я дотащу, другого быть не может,
    Тем более осталось пол версты

    В висках набат, я кровью перемазан,
    Спаси нас Господи, спаси и сохрани
    И помоги добраться до медбата,
    Дай силы на каких-то пол версты

    Роман П.

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  5. be-line 04.02.2025 21:25 # be-line
    Стрельба произошла на западе Москвы, введен планперехватрезультатанедал в нескольких районах столицы. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия около одного из жилых домов на Кастанаевской улице. Кучно пошло!

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  6. chelsea-poebebay 04.02.2025 21:19 # chelsea-poebebay
    Его тоже трусы будет нюхать щельсия 88?

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  7. zhabala-24sm 04.02.2025 21:02 # zhabala-24sm
    ax ja ruskix mama ebal, mama ebal, mama ebal

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  8. thegodfather 04.02.2025 21:01 # thegodfather
    Жаль посана.

    Через полгода уйдет покорять страсбур, а еще через год будет продан в подзалупл за полтос

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  9. thegodfather 04.02.2025 21:00 # thegodfather
    Новый гимн Рассеи

    https://m.youtube.com/watch?v=AKB-WiY6SIg&;pp=ygUc0Y8g0YPQt9C60LjQuSDQv9Cw0YDQvtC00LjRjw%3D%3D

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