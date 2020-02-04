"Челси" подтвердил покупку Амугу

"Челси" подтвердил приобретение полузащитника французского "Сент-Этьена" Матиса Амугу за 12 миллионов фунтов.

Амугу заключил с "Челси" контракт на восемь лет и уже в ближайшие дни приступит к тренировкам с командой Энцо Марески, хотя ранее ходили слухи, что Матис будет отправлен в аренду на остаток сезона.



Амугу является продуктом академии "Сент-Этьена", дебютировав за первую команду в конце прошлого сезона.



В этом сезоне 19-летний француз утвердился основным игроком "Сент-Этьена", приняв участие в 17 матчах Лиги 1.



"Я очень рад. Присоединиться к столь большому клубу — это честь для меня. Они верят в молодых игроков, и они великолепно организовали процесс по нашему развитию", — сообщил Амугу.



