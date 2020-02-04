"Челси" подтвердил покупку Амугу
"Челси" подтвердил приобретение полузащитника французского "Сент-Этьена" Матиса Амугу за 12 миллионов фунтов.
Амугу заключил с "Челси" контракт на восемь лет и уже в ближайшие дни приступит к тренировкам с командой Энцо Марески, хотя ранее ходили слухи, что Матис будет отправлен в аренду на остаток сезона.
Амугу является продуктом академии "Сент-Этьена", дебютировав за первую команду в конце прошлого сезона.
В этом сезоне 19-летний француз утвердился основным игроком "Сент-Этьена", приняв участие в 17 матчах Лиги 1.
"Я очень рад. Присоединиться к столь большому клубу — это честь для меня. Они верят в молодых игроков, и они великолепно организовали процесс по нашему развитию", — сообщил Амугу.
04.02.2025 21:00
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Welcome
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mufc1994
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Я дотащу- осталось с пол версты
И счастлив я- твоё дыханье слышу
Застряли, брат, на проклятой войне
Я, как и ты, всё это ненавижу
Ты не молчи, со мною говори,
Мне расскажи о чём стеснялся говорить
До медиков каких- то пол версты
И голос помогает мне тащить
А небо, глянь, спокойное сегодня,
Нет беспилотного хохлятского зверья
Как будто ангелы свои включили РЭБы
И пол версты до красного креста
И гири на ботинках тяжелеют,
Пот по спине бежит уж три ручья
Я дотащу тебя, братишка, обещаю
Лишь пол версты осталось у меня
Ниче, ниче, еще мы повоюем
И на Крещатике с тобой попляшем мы
Я дотащу, другого быть не может,
Тем более осталось пол версты
В висках набат, я кровью перемазан,
Спаси нас Господи, спаси и сохрани
И помоги добраться до медбата,
Дай силы на каких-то пол версты
Роман П.
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