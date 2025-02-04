Артета расстроен, что "Арсенал" никого не подписал в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета остался расстроен, что его клуб так никого и не пригласил в зимнее трансферное окно.

В зимнее окно "Арсенал" так и не подписал атакующего игрока на замену травмированным Букайо Сака и Габриэлю Жезусу.



Эту ситуацию Артета объясняет тем, что "Арсеналу" нужен быль только правильный игрок за правильные деньги, и отыскать такого "канонирам" не удалось.



"У нас были ясные намерения, потому что при открытии трансферного окна мы всегда ищем возможности усилить свой состав с помощью игроков, которые могут принести пользу".



"Мы пострадали из-за травм игроков, и мы не смогли на это отреагировать. Мы расстроены этим, но в то же время мы всегда осознаем, что хотим приглашать лишь определенного рода игроков, и мы должны быть очень дисциплинированными в этом отношении. Думаю, мы и были".



"Мы лишь хотим игроков, насчет которых мы будем верить, что они сделают нас гораздо лучше. В финансовом плане есть много вещей, которых мы должны придерживаться и, придерживаясь которых, мы продвинулись так далеко", — цитирует Артету BBC.