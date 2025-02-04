"Вест Хэму" не удалось арендовать Эндрика

"Вест Хэм" предпринял попытку арендовать нападающего испанского "Реала" Эндрика в зимнее трансферное окно, но неудачно.

По информации talkSPORT, в январе "Вест Хэм" получил информацию, что Эндрик может быть доступен для аренды на вторую половину сезона.



В этом сезоне Эндрик испытывает острый дефицит игровых минут, лишь на два и 21 проведенного матча появившись в стартовом составе "Реала".



В рамках Ла Лиги 18-летний бразилец сыграл только 89 минут, которые оказались размазаны на 14 матчей.



Однако в итоге "Реал" решил оставить Эндрика у себя, а "Вест Хэм" укрепил свое нападение, арендовав Эвана Фергюсона у "Брайтона".