"Вест Хэму" не удалось арендовать Эндрика
"Вест Хэм" предпринял попытку арендовать нападающего испанского "Реала" Эндрика в зимнее трансферное окно, но неудачно.
По информации talkSPORT, в январе "Вест Хэм" получил информацию, что Эндрик может быть доступен для аренды на вторую половину сезона.
В этом сезоне Эндрик испытывает острый дефицит игровых минут, лишь на два и 21 проведенного матча появившись в стартовом составе "Реала".
В рамках Ла Лиги 18-летний бразилец сыграл только 89 минут, которые оказались размазаны на 14 матчей.
Однако в итоге "Реал" решил оставить Эндрика у себя, а "Вест Хэм" укрепил свое нападение, арендовав Эвана Фергюсона у "Брайтона".
04.02.2025 19:00
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