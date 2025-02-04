"Милан" одолжил Фелиша у "Челси"
Нападающий "Челси" Жоау Фелиш присоединился к "Милану" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.
Проведя в "Челси" вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды из "Атлетико", прошлым летом Фелиш вернулся в лондонский клуб, будучи купленным за 44.5 млн. фунтов.
После своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" 25-летний португалец обосновался на скамейке запасных, отметившись только тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Дефицит игрового времени подтолкнул Фелиша к переходу в "Милан", где Жоау будет призван заменить бывшего нападающего "Челси" Альваро Морату, отправившегося в "Галатасарай".
Добавим, выступать за "Милан" Фелиш будет под экзотическим 79-м номером.
04.02.2025 18:00
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Мората лучше вариантов не нашел?
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Бизнескарси, не иначе.
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