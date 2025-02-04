"Милан" одолжил Фелиша у "Челси"

Жоау Фелиш Нападающий "Челси" Жоау Фелиш присоединился к "Милану" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.

Проведя в "Челси" вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды из "Атлетико", прошлым летом Фелиш вернулся в лондонский клуб, будучи купленным за 44.5 млн. фунтов.

После своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" 25-летний португалец обосновался на скамейке запасных, отметившись только тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Дефицит игрового времени подтолкнул Фелиша к переходу в "Милан", где Жоау будет призван заменить бывшего нападающего "Челси" Альваро Морату, отправившегося в "Галатасарай".

Добавим, выступать за "Милан" Фелиш будет под экзотическим 79-м номером.


Метки аренда, Милан, трансферы, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 428

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. drogba11cool 04.02.2025 18:53 # drogba11cool
    Мората лучше вариантов не нашел?

    (ответить)

  2. bmw-e34 04.02.2025 18:05 # bmw-e34
    Бизнескарси, не иначе.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: