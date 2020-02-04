"Ньюкасл" собирается построить новый стадион

Сент-Джеймс Парк "Ньюкасл" склоняется к строительству нового стадиона близ "Сент-Джеймс Парк".

Проанализировав все имеющиеся возможности, руководство "Ньюкасла" готово рекомендовать саудовским владельцам клуба строительство нового стадиона как лучший вариант.

По информации The Telegraph, речь идет о возведении арены вместимостью чуть менее 70,000 зрителей за 1.2 млрд. фунтов.

Если этот проект будет реализован, "Ньюкасл" получит второй самый просторный стадион в Премьер-Лиге — после "Олд Траффорд", принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

Предполагается, что "Ньюкасл" сможет продолжать играть на "Сент-Джеймс Парк" некоторое время, пока идет строительство, потому что новый стадион лишь частично будет занимать территорию под существующим.

Идея "Ньюкасла" в том, чтобы обзавестись новым стадионом за шесть-семь лет — к старту сезона 2031/32.

Новый стадион Ньюкасла


Метки Ньюкасл, Сент-Джеймс Парк, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 17:00

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