"Ньюкасл" собирается построить новый стадион
"Ньюкасл" склоняется к строительству нового стадиона близ "Сент-Джеймс Парк".
Проанализировав все имеющиеся возможности, руководство "Ньюкасла" готово рекомендовать саудовским владельцам клуба строительство нового стадиона как лучший вариант.
По информации The Telegraph, речь идет о возведении арены вместимостью чуть менее 70,000 зрителей за 1.2 млрд. фунтов.
Если этот проект будет реализован, "Ньюкасл" получит второй самый просторный стадион в Премьер-Лиге — после "Олд Траффорд", принадлежащего "Манчестер Юнайтед".
Предполагается, что "Ньюкасл" сможет продолжать играть на "Сент-Джеймс Парк" некоторое время, пока идет строительство, потому что новый стадион лишь частично будет занимать территорию под существующим.
Идея "Ньюкасла" в том, чтобы обзавестись новым стадионом за шесть-семь лет — к старту сезона 2031/32.
04.02.2025 17:00
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