"Ньюкасл" собирается построить новый стадион

"Ньюкасл" склоняется к строительству нового стадиона близ "Сент-Джеймс Парк".

Проанализировав все имеющиеся возможности, руководство "Ньюкасла" готово рекомендовать саудовским владельцам клуба строительство нового стадиона как лучший вариант.



По информации The Telegraph, речь идет о возведении арены вместимостью чуть менее 70,000 зрителей за 1.2 млрд. фунтов.



Если этот проект будет реализован, "Ньюкасл" получит второй самый просторный стадион в Премьер-Лиге — после "Олд Траффорд", принадлежащего "Манчестер Юнайтед".



Предполагается, что "Ньюкасл" сможет продолжать играть на "Сент-Джеймс Парк" некоторое время, пока идет строительство, потому что новый стадион лишь частично будет занимать территорию под существующим.



Идея "Ньюкасла" в том, чтобы обзавестись новым стадионом за шесть-семь лет — к старту сезона 2031/32.



