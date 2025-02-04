Дэннс заключил новый контракт с "Ливерпулем" и отправился в "Сандерленд"

Джейден Дэннс Нападающий "Ливерпуля" Джейден Дэннс был арендован "Сандерлендом" до конца сезона 2024/25.

Дэннс является продуктом академии "Ливерпуля", за первую команду которого он дебютировал в прошлом сезоне.

В этом сезоне Дэннс сыграл только четыре матча, и "Ливерпуль" решил отправить 19-летнего англичанина в аренду за практикой.

Перед тем, как присоединиться к занимающему четвертое место в Чемпионшипе "Сандерленду", Дэннс заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем".

Добавим, дебюта Дэннса за "черных котов" придется подождать, потому что в данный момент Джейден восстанавливается после травмы спины.


Метки аренда, Дэннс, контракты, Ливерпуль, Сандерленд, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 16:00

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