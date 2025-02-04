"Вест Хэм" попрощался со Штейдтеном

Технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен покинул лондонский клуб после двух с половиной лет работы.

Штейдтен пришел в "Вест Хэм" из "Байера" летом 2023, взяв на себя контроль над трансферами "молотобойцев".



Прошлым летом Штейдтен привел Хулена Лопетеги на должность главного тренера, под которого он купил игроков более чем на 100 миллионов фунтов, включая нападающего Никласа Фюллькруга за 27 млн. фунтов.



"Вест Хэм" крайне неудачно начал этот сезон, из-за чего Лопетеги лишился своей работы. А теперь и Штейдтену пришлось понести ответственность за неудачные приобретения.



Часть обязанностей Штейдтена на себя примет глава селекционного департамента Кайл Макаули, которого "Вест Хэм" нанял вместе с Поттером, заменившим Лопетеги.