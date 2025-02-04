Мареска: "Я был несправедлив с Нкунку"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что он был несправедлив с нападающим Кристофером Нкунку в этом сезоне.

В этом сезоне Нкунку отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, из-за чего Кристофера связывали с уходом в "Манчестер Юнайтед" или в "Баварию" в январе.



Мареска признает, что Нкунку заслуживает играть больше, и Энцо надеется, что ситуация 27-летнего француза изменится во второй половине сезона.



"С первого дня Кристо очень хорош, очень профессионален. Наверное, в некоторые моменты я был несправедлив с ним, потому что он заслуживает чего-то большего. Но, надеюсь, теперь он будет помогать нам чуть больше", — цитирует Мареску Sky Sports.