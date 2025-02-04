Поттер считает, что "Челси" повезло с обоими голами

Наставник "Вест Хэма" Грэм Поттер считает, что "Челси" повезло с обоими своими забитыми голами.

Накануне вечером "Челси" одержал волевую победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:1, и у Поттера осталось ощущение, что удача отвернулась от его команды.



В случае с первым пропущенным голом Поттер сетует на то, что Леви Колуилл сфолил на Джарроде Боуэне, но вместо изучения этого эпизода система VAR сосредоточилась на определении возможного офсайда.



В то же время свой второй гол "молотобойцы" пропустили после рикошета от Аарона Ван-Биссаки.



"Мы чувствуем, что нам не повезло с первым голом. Мы чувствуем, что там был фол на Джарроде. Я не видел повторов, но решение было пограничным, учитывая то, как долго оно принималось".



"Во втором голе был рикошет. Мы должны сосредоточиться на том, что мы сделали хорошо, на своем духе и качестве игры. Наша болельщики оценили игру команды. Тебе нужно немного удачи. Нам не повезло пропустить первый гол, он не должен был случиться", — цитирует Поттера Daily Mail.