Поттер считает, что "Челси" повезло с обоими голами

Грэм Поттер Наставник "Вест Хэма" Грэм Поттер считает, что "Челси" повезло с обоими своими забитыми голами.

Накануне вечером "Челси" одержал волевую победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:1, и у Поттера осталось ощущение, что удача отвернулась от его команды.

В случае с первым пропущенным голом Поттер сетует на то, что Леви Колуилл сфолил на Джарроде Боуэне, но вместо изучения этого эпизода система VAR сосредоточилась на определении возможного офсайда.

В то же время свой второй гол "молотобойцы" пропустили после рикошета от Аарона Ван-Биссаки.

"Мы чувствуем, что нам не повезло с первым голом. Мы чувствуем, что там был фол на Джарроде. Я не видел повторов, но решение было пограничным, учитывая то, как долго оно принималось".

"Во втором голе был рикошет. Мы должны сосредоточиться на том, что мы сделали хорошо, на своем духе и качестве игры. Наша болельщики оценили игру команды. Тебе нужно немного удачи. Нам не повезло пропустить первый гол, он не должен был случиться", — цитирует Поттера Daily Mail.


Метки Вест Хэм, Поттер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 04.02.2025 14:00 # chelsiukpro
    А как же без везения? Везет лучшим заслужено!

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  2. empry 04.02.2025 13:25 # empry
    Узнаю Поттера времен "Челси"

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