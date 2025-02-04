Мареска отметил силу духа игроков "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отметил силу духа своей команды после победы над "Вест Хэмом".

Поведя в счете благодаря голу Джаррода Боуэна в концовке первого тайма, далее "Вест Хэм" окопался возле своих ворот.



"Челси" было очень непросто преодолевать столь насыщенную оборону, однако "синие" забили дважды и отпраздновали победу 2:1. Мареска остался очень доволен, как держалась его команда, уступая в счете.



"Я рад, потому что это был тяжелейший матч в психологическом плане. Они отсиживались в обороне и выжидали, когда мы ошибемся, не оставляя нам пространства для атак. Они пытались вызвать в нас чувство разочарования, поэтому вы должны быть сильны духом".



"В первом тайме мы имели явные моменты и пропустили после ошибки. Нам требовалась сила духа. В перерыве моим посланием было ничего не менять".



"Во втором тайме у нас появилось больше пространства, а вышедшие на замену парни были очень хороши".



"Важно то, какую игру мы показали, и мы полностью заслужили одержать победу в этом матче", — цитирует Мареску Daily Mirror.