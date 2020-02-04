Лисандро Мартинес, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне

Лисандро Мартинес "Манчестер Юнайтед" ожидает, что защитник Лисандро Мартинес уже не сыграет в этом сезоне.

Напомним, Мартинес был вынужденно заменен во втором тайме проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшее воскресенье (0:2).

Лисандро оказался на газоне "Олд Траффорд" после единоборства с Исмаилой Сарром и смог покинуть поле только на носилках, испытывая сильную боль.

Мартинесу все еще предстоят дополнительные медицинские тесты, однако первичное обследование показывает, что 27-летний аргентинец получил серьезную травму ноги и в остатке этого сезона уже не поможет команде Рубена Аморима, сообщает talkSPORT.

ESPN добавляет, что речь может идти о разрыве крестообразных связок колена.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 11:00

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  1. gidro-met 04.02.2025 11:06 # gidro-met
    Это был норм защ , а теперь и его не стало . 2 молодых мю взял в это окно , сразу в бой

    (ответить)

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