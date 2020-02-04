Лисандро Мартинес, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне
"Манчестер Юнайтед" ожидает, что защитник Лисандро Мартинес уже не сыграет в этом сезоне.
Напомним, Мартинес был вынужденно заменен во втором тайме проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшее воскресенье (0:2).
Лисандро оказался на газоне "Олд Траффорд" после единоборства с Исмаилой Сарром и смог покинуть поле только на носилках, испытывая сильную боль.
Мартинесу все еще предстоят дополнительные медицинские тесты, однако первичное обследование показывает, что 27-летний аргентинец получил серьезную травму ноги и в остатке этого сезона уже не поможет команде Рубена Аморима, сообщает talkSPORT.
ESPN добавляет, что речь может идти о разрыве крестообразных связок колена.
04.02.2025 11:00
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Это был норм защ , а теперь и его не стало . 2 молодых мю взял в это окно , сразу в бой
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