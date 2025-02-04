Джига и Мунетси пополнили "Вулверхэмптон"

Нассер Джига и Маршалл Мунетси Защитник сербской "Црвены Звезды" Нассер Джига и полузащитник французского "Реймса" Маршалл Мунетси пополнили состав "Вулверхэмптона" в зимнее трансферное окно.

Джига заключил с "Вулверхэмптоном" контракт на пять с половиной лет, и Sky Sports оценивает трансфер 22-летнего буркинийца в 10 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Джига завоевал с "Црвеной Звездой" титул сербского первенства и Кубок Сербии, а также дважды сыграл против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне Джига провел 27 матчей, включая все восемь для "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов.

Мунетси получил в "Вулверхэмптоне" контракт на три с половиной года. 28-летний зимбабвиец был основным игроком "Реймса" на протяжении трех с половиной последних сезонов.

Мунетси сыграл 19 матчей за "Реймс" в этом сезоне Лиги 1, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Добавим, контракты обоих африканцев предусматривают опцию продления на 12 месяцев.


Метки Вулверхэмптон, Джига, Мунетси, Реймс, трансферы, Црвена Звезда

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 10:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 04.02.2025 11:05 # gidro-met
    Мунетси по утрам делает приятное волкам

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  2. brown-ale 04.02.2025 10:05 # brown-ale
    Дорогая, сделай мне Мунетси.

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  3. electric 04.02.2025 10:02 # electric
    Мунетси... Так ещё чолсиникто не называл)

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