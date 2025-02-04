Джига и Мунетси пополнили "Вулверхэмптон"

Защитник сербской "Црвены Звезды" Нассер Джига и полузащитник французского "Реймса" Маршалл Мунетси пополнили состав "Вулверхэмптона" в зимнее трансферное окно.

Джига заключил с "Вулверхэмптоном" контракт на пять с половиной лет, и Sky Sports оценивает трансфер 22-летнего буркинийца в 10 миллионов фунтов.



В прошлом сезоне Джига завоевал с "Црвеной Звездой" титул сербского первенства и Кубок Сербии, а также дважды сыграл против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.



В этом сезоне Джига провел 27 матчей, включая все восемь для "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов.



Мунетси получил в "Вулверхэмптоне" контракт на три с половиной года. 28-летний зимбабвиец был основным игроком "Реймса" на протяжении трех с половиной последних сезонов.



Мунетси сыграл 19 матчей за "Реймс" в этом сезоне Лиги 1, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.



Добавим, контракты обоих африканцев предусматривают опцию продления на 12 месяцев.