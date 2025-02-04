"Эвертон" арендовал Карлоса Алькараса

Перед закрытием зимнего трансферного окна "Эвертон" успел арендовать полузащитника бразильского "Фламенго" Карлоса Алькараса.

Как следует из заявления "Фламенго", "Эвертон" будет обязан приобрести Алькараса в конце сезона при соблюдении определенных условий, тогда как "ириски" утверждают, что им лишь принадлежит опция выкупа.



22-летний аргентинец стал первым новичком "Эвертона" после возвращения Дэвида Мойеса на должность главного тренера.



Алькарас — не новичок в английском футболе. Присоединившись к "Саутгемптону" в январе 2023 из "Расинга", Карлос дебютировал в Премьер-Лиге против как раз "Эвертона".



На вторую половину сезона 2023/24 "Саутгемптон" отправил Алькараса в аренду в "Ювентус", а прошлым летом продал Карлоса в "Фламенго" за рекордные для бразильского клуба 16 миллионов фунтов.



Алькарас поможет "Эвертону" справиться с потерей Ореля Мангаля, для которого этот сезон оказался досрочно завершен из-за серьезной травмы.