Сезон завершен для Дрэгушина

Раду Дрэгушин Защитник "Тоттенхэма" Раду Дрэгушин уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы крестообразных связок колена.

Уже подписав Кевина Дансо, на исходе зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" спешно искал еще одного центрального защитника, интересуясь Марком Гехи и Акселем Дисаси, и это неслучайно.

Такая активность "Тоттенхэма" связана с печальными новостями, которые клуб получил насчет Дрэгушина.

Как сообщает Sky Sports, Дрэгушин повредил крестообразные связки своего правого колена в матче Лиги Европы против "Эльфсборга" в прошлый четверг и позже на этой неделе будет прооперирован.

Компанию Дрэгушину в лазарете "Тоттенхэма" составят Дестини Удоджи и Кристиан Ромеро, хотя последний уже тренируется.


Метки Дрэгушин, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 128



Поиск: