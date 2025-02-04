Виллиан согласился вернуться в "Фулхэм"

Вингер Виллиан согласился провести свой третий период в "Фулхэме".

Второй период Виллиана в "Фулхэме" завершился прошлым летом, когда истек контракт бразильского ветерана.



В сентябре 2024 Виллиан присоединился к "Олимпиакосу", но уже в декабре договорился о досрочном прекращении сотрудничества с греческим клубом.



В понедельник вечером Виллиан в качестве гостя посетил матч своего бывшего клуба "Челси" против "Вест Хэм", перед этим согласовав свое возвращение в "Фулхэм", сообщает BBC.



Поскольку Виллиан находится в статусе свободного агента, "Фулхэм" может подписать 36-летнего бразильца вне сроков трансферного окна, и в течение вторника переход будет подтвержден.