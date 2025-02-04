"Астон Вилла" арендовала Дисаси

Спустя пару часов после закрытия зимнего трансферного окна "Астон Вилла" подтвердила переход защитника "Челси" Акселя Дисаси на правах аренды до конца сезона.

В преддверии трансферного дедлайна Дисаси также интересовался "Тоттенхэм", но в итоге "шпоры" передумали приглашать Акселя, и тот достался "Вилле".



Дисаси, также способный сыграть правого защитника, поможет "Вилле" справиться с уходом Диего Карлоса в "Фенербахче" и травмой Мэтти Кэша.



По информации Sky Sports, "Челси" получит 5 миллионов фунтов от "Виллы" в качестве арендной платы. При этом бирмингемский клуб полностью возьмет на себя зарплату 26-летнего француза.



Добавим, Дисаси сыграл лишь шесть матчей за "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.