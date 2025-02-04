"Борнмут" объявил о покупке Крупи

"Борнмут" объявил о приобретении нападающего Эли Жуниора Крупи из французского "Лорьяна".

Крупи заключил с "Борнмутом" контракт на пять с половиной лет, но до конца сезона Эли Жуниор останется в "Лорьяне" на правах аренды.



Выступающий во втором французском дивизионе "Лорьян" получит за Крупи 12 миллионов фунтов, не считая бонусов.



В этом сезоне 18-летний француз забил 10 голов в 19 матчах за "Лорьян", 30-процентную долю в котором имеет владелец "Борнмута" Билл Фоули.



Добавим, ранее в зимнее окно Крупи связывали с переходом в "Вест Хэм".