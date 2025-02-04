"Кристал Пэлас" приютил Чилуэлла

"Кристал Пэлас" объявил о переходе левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла.

Чилуэлл проведет в "Пэлас" остаток сезона 2024/25 на правах аренды без опции или обязательства по выкупу, а значит грядущим летом снова станет головной болью "Челси".



"Челси" еще прошлым летом дал понять Чилуэллу, что тот не входит в планы главного тренера "синих" Энцо Марески, однако Бен остался на "Стэмфорд Бридж".



С тех пор 28-летний англичанин сыграл лишь 45 минут за "Челси" — против "Барроу" в Кубке Лиги в сентябре.



В лице Чилуэлла "Пэлас" обрел игрока, который выигрывал Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы и который провел 21 матч за сборную Англии.



Чилуэлл стал вторым новичком команды Оливера Гласнера в зимнее окно после вингера Ромена Эссе, прибывшего из "Миллуолла".