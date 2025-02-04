"Тоттенхэм" взял Теля в аренду у "Баварии"

"Тоттенхэм" подтвердил переход вингера "Баварии" Матиса Теля на правах аренды.

Только в прошлую пятницу, когда президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви приезжал в Мюнхен, Матис отказался от постоянного трансфера к "шпорам".



Однако к понедельнику Тель передумал и все-таки присоединился к "Тоттенхэму" — но на правах аренды с опцией выкупа за 55 миллионов евро (45.7 млн. фунтов).



19-летний француз будет выступать за команду Анге Постекоглу под 11-м номером.



Тель сыграл 83 матча и забил 16 голов за "Баварию" во всех соревнованиях после своего перехода из "Ренна" в 2022 году.