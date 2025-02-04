"Сити" приобрел Нико Гонсалеса

Нико Гонсалес "Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника португальского "Порту" Нико Гонсалеса.

Гонсалес заключил с "Сити" контракт на четыре с половиной года и поможет команде Хосепа Гвардиолы справиться с отсутствием травмированного Родри.

Трансфер 23-летнего испанца оценивается в 60 миллионов евро (49.9 млн. фунтов).

Гонсалес является продуктом знаменитой академии "Барселоны", за первую команду которой он сыграл 37 матчей.

Проведя сезон 2022/23 в "Валенсии" на правах аренды, летом 2023 Гонсалес перебрался в "Порту" за 7 млн. фунтов.

За полтора сезона в "Порту" Гонсалес сыграл 68 матчей и забил девять голов, завоевав Кубок Португалии и Суперкубок Португалии.

Гонсалес стал четвертым новичком "Сити" в зимнее окно после Омара Мармуша, Абдукодира Хусанова и Витора Рейса — суммарно эти четыре игрока обошлись "горожанам" примерно в 180 млн. фунтов.

"Нико — очень талантливый молодой полузащитник. Он является идеальным дополнением к "Манчестер Сити".

"Этот трансфер было сложно осуществить, потому что он играл выдающимся образом, и он исполнял такую важную роль в том, что делает "Порту" в этом сезоне".

"Мы очень довольны, что нам удалось это осуществить до закрытия окна. Он готов помочь нам успешно выступить в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии и на клубном Чемпионате Мира во второй половине сезона", — сообщил исполнительный директор "Сити" Чики Бегиристайн.


Метки Гонсалес, Манчестер Сити, Порту, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2025 02:10

Количество просмотров Просмотров: 314

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 04.02.2025 03:21 # hachidlo
    Сургут засыпает. Просыпается отчим.

    (ответить)

  2. zaeba1l 04.02.2025 02:37 # zaeba1l
    Хуйсалеса тошненктского используйте.. плова вам не хвате..

    (ответить)

  3. ot4im-surgut 04.02.2025 02:23 # ot4im-surgut
    https://imgur.com/a/qYa9FOc

    (ответить)

  4. drogba11cool 04.02.2025 02:19 # drogba11cool
    Новый Бускетс, наладит центр Сити!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: