"Сити" приобрел Нико Гонсалеса

"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника португальского "Порту" Нико Гонсалеса.

Гонсалес заключил с "Сити" контракт на четыре с половиной года и поможет команде Хосепа Гвардиолы справиться с отсутствием травмированного Родри.



Трансфер 23-летнего испанца оценивается в 60 миллионов евро (49.9 млн. фунтов).



Гонсалес является продуктом знаменитой академии "Барселоны", за первую команду которой он сыграл 37 матчей.



Проведя сезон 2022/23 в "Валенсии" на правах аренды, летом 2023 Гонсалес перебрался в "Порту" за 7 млн. фунтов.



За полтора сезона в "Порту" Гонсалес сыграл 68 матчей и забил девять голов, завоевав Кубок Португалии и Суперкубок Португалии.



Гонсалес стал четвертым новичком "Сити" в зимнее окно после Омара Мармуша, Абдукодира Хусанова и Витора Рейса — суммарно эти четыре игрока обошлись "горожанам" примерно в 180 млн. фунтов.



"Нико — очень талантливый молодой полузащитник. Он является идеальным дополнением к "Манчестер Сити".



"Этот трансфер было сложно осуществить, потому что он играл выдающимся образом, и он исполнял такую важную роль в том, что делает "Порту" в этом сезоне".



"Мы очень довольны, что нам удалось это осуществить до закрытия окна. Он готов помочь нам успешно выступить в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии и на клубном Чемпионате Мира во второй половине сезона", — сообщил исполнительный директор "Сити" Чики Бегиристайн.