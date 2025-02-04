"Сити" приобрел Нико Гонсалеса
"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника португальского "Порту" Нико Гонсалеса.
Гонсалес заключил с "Сити" контракт на четыре с половиной года и поможет команде Хосепа Гвардиолы справиться с отсутствием травмированного Родри.
Трансфер 23-летнего испанца оценивается в 60 миллионов евро (49.9 млн. фунтов).
Гонсалес является продуктом знаменитой академии "Барселоны", за первую команду которой он сыграл 37 матчей.
Проведя сезон 2022/23 в "Валенсии" на правах аренды, летом 2023 Гонсалес перебрался в "Порту" за 7 млн. фунтов.
За полтора сезона в "Порту" Гонсалес сыграл 68 матчей и забил девять голов, завоевав Кубок Португалии и Суперкубок Португалии.
Гонсалес стал четвертым новичком "Сити" в зимнее окно после Омара Мармуша, Абдукодира Хусанова и Витора Рейса — суммарно эти четыре игрока обошлись "горожанам" примерно в 180 млн. фунтов.
"Нико — очень талантливый молодой полузащитник. Он является идеальным дополнением к "Манчестер Сити".
"Этот трансфер было сложно осуществить, потому что он играл выдающимся образом, и он исполнял такую важную роль в том, что делает "Порту" в этом сезоне".
"Мы очень довольны, что нам удалось это осуществить до закрытия окна. Он готов помочь нам успешно выступить в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии и на клубном Чемпионате Мира во второй половине сезона", — сообщил исполнительный директор "Сити" Чики Бегиристайн.
04.02.2025 02:10
Просмотров: 314
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сургут засыпает. Просыпается отчим.
(ответить)
Хуйсалеса тошненктского используйте.. плова вам не хвате..
(ответить)
https://imgur.com/a/qYa9FOc
(ответить)
Новый Бускетс, наладит центр Сити!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий