"Челси" победил "Вест Хэм" и вернулся в топ-4
"Челси" одержал волевую победу 2:1 над "Вест Хэмом", новой командой своего бывшего главного тренера Грэма Поттера, и вернулся в топ-4 Премьер-Лиги.
Относительно поражения 3:1 от "Манчестер Сити" в стартовый состав "синих" были внедрены Филип Йоргенсен и Тосин Адарабиойо, заменив Роберта Санчеса и Трево Чалобу.
У "молотобойцев" Энди Ирвинг и Джаррод Боуэн появились вместо Эдсона Альвареса и Лукаса Пакеты.
В начале матча хозяева "Стэмфорд Бридж" имели некоторое территориальное преимущество и первый момент создали на 15-й минуте, когда Нони Мадуэке ворвался в штрафную по правому краю, чуть сместился в центр и пробил, но промахнулся.
Вскоре гости ответили ударом Боуэна с близкого расстояния, но с острого угла — Йоргенсен сыграл надежно.
"Челси" играл первым номером и в дальнейшем нанес еще несколько ударов, но все они, как и попытка Мадуэке, оказались неточными.
Действовавший на контратаках "Вест Хэм" выглядел более нацеленным на ворота, и на 42-й минуте "молотобойцы" открыли счет. Леви Колуилл грубо ошибся, с фланга отдав передачу назад на выход Боуэна, который ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол — 0:1.
"Синие" активизировались и в остатке первого тайма успели отметиться двумя хорошими ударами Коула Палмера, но Альфонс Ареоля оба раза выручил свою команду.
Во втором тайме гости принялись обороняться глубоко и большим числом. Хозяева было крайне сложно создавать опасные моменты.
После перерыва у хозяев не было моментов до 64-й минуты, когда удар Энцо Фернандеса из пределов штрафной был заблокирован защитником, но мяч отскочил к Педру Нету, и тот с острого угла поразил ворота — 1:1.
Продолжив оказывать давление, на 74-й минуте "Челси" вышел вперед. Палмер совершил рывок по левому краю штрафной, после чего прострелил, а мяч срикошетил от Аарона Ван-Биссаки и залетел в ворота — 2:1.
"Синие" уверенно довели дело до победы — за весь второй тайм "молотобойцы" практически не создали угроз воротам Йоргенсена.
"Вест Хэм" выиграл первый тайм и довольно хорошо оборонялся в начале второго, не позволяя сопернику создавать моменты. Однако "Челси" не опускал руки и все же дождался своего шанса переломить игру.
"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче
04.02.2025 01:00
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Последние комментарии:
04.02.2025 01:40 #
zaeba1l
Да, я выпиваю.. Но никогда не уходил в запой и не терял рассудок до пресловутой белочки. Просто организм на второй день не принимает.
Но вот в этом прошедшем декабре узнал, что 2025 год Зеленого Змея.. Стало смешно и интересно.. Победить Зеленого Змия в год зеленого Змея.. )) Решил отметить НГ без спиртного. Нормально всё. Дети мои и чужие мне были рады...
Я могу не отказываюсь, могу выпить для настроения. Это жизнь. И ничто его не может отравить.
Источник: http://fapl.ru/posts/112839/?c=1
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Запрещается всё, что опьяняет человека».
Представляете, как этого грешника будет ебать олах с мухамадом в два ствола в аду?
(ответить)
https://imgur.com/a/qYa9FOc
(ответить)
Где все подзалупули?
(ответить)
https://imgur.com/a/fXmWhE7
(ответить)
Дьокереш СЮДА
(ответить)
Уан Биссака привозил в Манчестере, привозит и здесь. Челси забил два гола на шару, это чистый отскок.
(ответить)
вухахаха там фулхем опять виллиана подписал )
ору)))
(ответить)
Дрогба-кал?
(ответить)
04.02.2025 00:20 #
zaeba1l
Есть где-то есть ставка, что Челси никого не победит до конца АПЛ-2024-25?
Интересно какой коэффициент? Я бы поставил.
Источник: http://fapl.ru/posts/112817/?c=1#c8016513
(ответить)
впринципе игра от Челси дефолтная. Не сказать что хорошо, не сказать что плохо.
Во всех последних плохих матчах есть свои привозы. В этом матче не без этого. Впринципе по игре заслужили победить. Но то как Челси позволяет создавать командам моменты с контр атак на 90+, когда ведут в счете это какой-то мем...вообще не умеют контролировать игру и доводить до конца.
Ну вернулись в 4-ку и на том спасибо. Сегодня можно сказать удача была на стороне Челси. Моменты против автобуса Поттера давались с трудом, залетело 2 дуры из суматохи. Но ВХ по сути кроме привоза КОлвила тоже ниче не создал. Штанга у Кудуса была с метрового оффсайда
(ответить)
"Челси" согласовал покупку Амугу
Источник: http://fapl.ru/posts/112833/?c=1
Колбасники обосрались
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Матч, который каждый подзалупуль смотреть на 6 плазмах, и куда бы их ипальних не упал сегодня, они видали волевую победу лучшего клуба Англии.
С ПОБЕДОЙ!
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