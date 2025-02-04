"Челси" победил "Вест Хэм" и вернулся в топ-4

"Челси" одержал волевую победу 2:1 над "Вест Хэмом", новой командой своего бывшего главного тренера Грэма Поттера, и вернулся в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно поражения 3:1 от "Манчестер Сити" в стартовый состав "синих" были внедрены Филип Йоргенсен и Тосин Адарабиойо, заменив Роберта Санчеса и Трево Чалобу.



У "молотобойцев" Энди Ирвинг и Джаррод Боуэн появились вместо Эдсона Альвареса и Лукаса Пакеты.



В начале матча хозяева "Стэмфорд Бридж" имели некоторое территориальное преимущество и первый момент создали на 15-й минуте, когда Нони Мадуэке ворвался в штрафную по правому краю, чуть сместился в центр и пробил, но промахнулся.



Вскоре гости ответили ударом Боуэна с близкого расстояния, но с острого угла — Йоргенсен сыграл надежно.



"Челси" играл первым номером и в дальнейшем нанес еще несколько ударов, но все они, как и попытка Мадуэке, оказались неточными.



Действовавший на контратаках "Вест Хэм" выглядел более нацеленным на ворота, и на 42-й минуте "молотобойцы" открыли счет. Леви Колуилл грубо ошибся, с фланга отдав передачу назад на выход Боуэна, который ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол — 0:1.



"Синие" активизировались и в остатке первого тайма успели отметиться двумя хорошими ударами Коула Палмера, но Альфонс Ареоля оба раза выручил свою команду.



Во втором тайме гости принялись обороняться глубоко и большим числом. Хозяева было крайне сложно создавать опасные моменты.



После перерыва у хозяев не было моментов до 64-й минуты, когда удар Энцо Фернандеса из пределов штрафной был заблокирован защитником, но мяч отскочил к Педру Нету, и тот с острого угла поразил ворота — 1:1.



Продолжив оказывать давление, на 74-й минуте "Челси" вышел вперед. Палмер совершил рывок по левому краю штрафной, после чего прострелил, а мяч срикошетил от Аарона Ван-Биссаки и залетел в ворота — 2:1.



"Синие" уверенно довели дело до победы — за весь второй тайм "молотобойцы" практически не создали угроз воротам Йоргенсена.



"Вест Хэм" выиграл первый тайм и довольно хорошо оборонялся в начале второго, не позволяя сопернику создавать моменты. Однако "Челси" не опускал руки и все же дождался своего шанса переломить игру.



"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче