Ллойл Келли сменил "Ньюкасл" на "Ювентус"

Итальянский "Ювентус" арендовал защитника "Ньюкасла" Ллойда Келли до июня 2025.

Не став продлевать свой контракт с "Борнмутом", прошлым летом Келли свободным агентом перебрался в "Ньюкасл".



С тех пор 26-летний англичанин сыграл только 14 матчей за "сорок" во всех соревнованиях, включая четыре выхода в старте в рамках Премьер-Лиги.



Дефицит игрового времени подтолкнул Келли к переходу в "Ювентус", который взял на себя обязательство по выкупу Ллойда за 20 миллионов фунтов.