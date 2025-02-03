"Челси" отправил Чуквуэмеку в Дортмунд
"Челси" отправил полузащитника Кэрни Чуквуэмеку в аренду в дортмундскую "Боруссию" до конца сезона.
Чуквуэмека сыграл 32 матча за "Челси" после своего перехода из "Астон Виллы" за 20 миллионов фунтов в августе 2022.
В этом сезоне 21-летний англичанин не провел ни минуты на футбольном поле в рамках Премьер-Лиги, лишь сыграв один матч в Кубке Лиги и четыре в Лиге Конференций.
Свое развитие Чуквуэмека продолжит в "Боруссии", которая, если верить Sky Sports, получила опцию выкупа игрока грядущим летом.
03.02.2025 23:15
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Щас он там быстро в топарика за 70лямов превратится!
Браво , Челси !
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