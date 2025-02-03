"Астон Вилла" арендовала Асенсио у ПСЖ

"Астон Вилла" взяла в аренду до конца сезона атакующего полузащитника французского ПСЖ Марко Асенсио.

Как сообщает BBC, "Вилла" будет полностью выплачивать зарплату Асенсио, однако бирмингемский клуб не получил опции выкупа Марко в конце сезона.



Асенсио забил семь голов в 47 матчах за ПСЖ после своего перехода из "Реала" летом 2023, но в этом сезоне отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе в рамках Лиги 1.



29-летний Асенсио, трижды выигрывавший Лигу Чемпионов с "Реалом", стал четвертым новичком команды Унаи Эмери в это трансферное окно после Маркуса Рэшфорда, Дониэлла Малена и Андреса Гарсии.



За сборную Испании Асенсио провел 38 матчей, став победителем Лиги Наций в 2023 году.