"Астон Вилла" арендовала Асенсио у ПСЖ
"Астон Вилла" взяла в аренду до конца сезона атакующего полузащитника французского ПСЖ Марко Асенсио.
Как сообщает BBC, "Вилла" будет полностью выплачивать зарплату Асенсио, однако бирмингемский клуб не получил опции выкупа Марко в конце сезона.
Асенсио забил семь голов в 47 матчах за ПСЖ после своего перехода из "Реала" летом 2023, но в этом сезоне отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе в рамках Лиги 1.
29-летний Асенсио, трижды выигрывавший Лигу Чемпионов с "Реалом", стал четвертым новичком команды Унаи Эмери в это трансферное окно после Маркуса Рэшфорда, Дониэлла Малена и Андреса Гарсии.
За сборную Испании Асенсио провел 38 матчей, став победителем Лиги Наций в 2023 году.
03.02.2025 23:00
Просмотров: 322
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: