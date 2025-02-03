"Юнайтед" закончил с зимними приобретениями

"Манчестер Юнайтед" закончил с приобретениями на зимнее трансферное окно.

В это окно "Юнайтед" лишь приобрел двух юных защитников, заплатив 1 и 30 миллионов фунтов за 18-летнего Эйдена Хевена из "Арсенала" и 20-летнего Патрика Доргу из "Лечче", соответственно.



С переходом в "Юнайтед" связывали многих других игроков, включая Матиса Теля из "Баварии" и Кристофера Нкунку из "Челси", однако Sky Sports утверждает, что команда Рубена Аморима не получит другого усиления.



"Юнайтед" находится в сложной ситуации с точки зрения финансового фейр-плей, и боссы клуба не готовы вести себя безрассудно на трансферном рынке, рискуя подвергнуться санкциям со стороны Премьер-Лиги.



На "Олд Траффорд" чувствуют, что после окончания сезона будут лучше возможности для приглашения новичков, поэтому клуб решил поберечь деньги на лето.



Ожидается, что "Юнайтед" завершит свою зимнюю трансферную кампанию, отправив защитника Тирелла Маласиа в аренду в ПСВ.