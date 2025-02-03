"Челси" согласовал покупку Амугу
"Челси" согласовал покупку полузащитника французского "Сент-Этьена" Матиса Амугу.
Как сообщает Daily Mail, за последние недели "Челси" сделал ряд запросов насчет молодых полузащитников, включая Дариу Эссугу из "Порту".
В итоге "Челси" решил инвестировать в Амугу, который обойдется лондонскому клубу примерно в 12 миллионов фунтов.
В этом сезоне 19-летний француз утвердился основным игроком "Сент-Этьена", приняв участие в 17 матчах Лиги 1.
Согласно слухам, вторую половину этого сезона Амугу может провести в аренде в "Страсбуре", родственном клубе "Челси".
03.02.2025 21:00
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