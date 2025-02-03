"Челси" согласовал покупку Амугу

"Челси" согласовал покупку полузащитника французского "Сент-Этьена" Матиса Амугу.

Как сообщает Daily Mail, за последние недели "Челси" сделал ряд запросов насчет молодых полузащитников, включая Дариу Эссугу из "Порту".



В итоге "Челси" решил инвестировать в Амугу, который обойдется лондонскому клубу примерно в 12 миллионов фунтов.



В этом сезоне 19-летний француз утвердился основным игроком "Сент-Этьена", приняв участие в 17 матчах Лиги 1.



Согласно слухам, вторую половину этого сезона Амугу может провести в аренде в "Страсбуре", родственном клубе "Челси".