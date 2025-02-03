"Сити" договорился о покупке Нико Гонсалеса

Нико Гонсалес "Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности с португальским "Порту" о покупке полузащитника Нико Гонсалеса.

По информации talkSPORT, после нескольких дней переговоров "Сити" все же согласился выложить 50 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Гонсалеса в качестве отступных, однако эта сумма будет разбита на несколько платежей.

Гонсалес уже получил разрешение "Порту", чтобы отправиться в Манчестер и пройти медобследование у чемпионов Премьер-Лиги.

Гонсалес, бывший полузащитник "Барселоны", поможет "Сити" справиться с отсутствием травмированного Родри.

В этом сезоне 23-летний испанец забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 29 матчах.


Метки Гонсалес, Манчестер Сити, Порту

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2025 20:00

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  1. gidro-met 03.02.2025 20:30 # gidro-met
    Его уровень результативности , учитывая доминацию Порто в лиге -

    Тянет на 30 лямов максимум

    (ответить)

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