"Сити" договорился о покупке Нико Гонсалеса
"Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности с португальским "Порту" о покупке полузащитника Нико Гонсалеса.
По информации talkSPORT, после нескольких дней переговоров "Сити" все же согласился выложить 50 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Гонсалеса в качестве отступных, однако эта сумма будет разбита на несколько платежей.
Гонсалес уже получил разрешение "Порту", чтобы отправиться в Манчестер и пройти медобследование у чемпионов Премьер-Лиги.
Гонсалес, бывший полузащитник "Барселоны", поможет "Сити" справиться с отсутствием травмированного Родри.
В этом сезоне 23-летний испанец забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 29 матчах.
03.02.2025 20:00
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Его уровень результативности , учитывая доминацию Порто в лиге -
Тянет на 30 лямов максимум
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