"Сити" договорился о покупке Нико Гонсалеса

"Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности с португальским "Порту" о покупке полузащитника Нико Гонсалеса.

По информации talkSPORT, после нескольких дней переговоров "Сити" все же согласился выложить 50 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Гонсалеса в качестве отступных, однако эта сумма будет разбита на несколько платежей.



Гонсалес уже получил разрешение "Порту", чтобы отправиться в Манчестер и пройти медобследование у чемпионов Премьер-Лиги.



Гонсалес, бывший полузащитник "Барселоны", поможет "Сити" справиться с отсутствием травмированного Родри.



В этом сезоне 23-летний испанец забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 29 матчах.