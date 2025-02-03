Тель все-таки перейдет в "Тоттенхэм"

Вингер "Баварии" Матис Тель летит в Англию, чтобы присоединиться к "Тоттенхэму".

На прошлой неделе "Тоттенхэм" договорился с "Баварией" о покупке Теля за 50 миллионов фунтов. Президент "шпор" Даниэль Леви лично приехал в Мюнхен в пятницу, однако в последний момент Матис отказался от перехода.



Однако к понедельнику Тель снова передумал, и в данный момент вместе со своим агентом летит на частном самолете в Лондон, чтобы пройти медобследование в "Тоттенхэме" и присоединиться к команде Анге Постекоглу.



В данный момент неясно, будет ли это постоянный трансфер, сообщает Sky Sports. "Тоттенхэм" может ограничиться арендой после того, как 19-летний француз отказался покидать "Баварию" насовсем.



Добавим, интерес к Телю в это окно также проявляли "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Астон Вилла".