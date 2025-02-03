"Вест Хэм" арендовал Фергюсона до конца сезона

Эван Фергюсон "Вест Хэм" взял нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в аренду на остаток сезона 2024/25.

В "Вест Хэме" Фергюсон воссоединился с главным тренером Грэмом Поттером, который и устроил его дебют за "Брайтон" в 2021 году.

В этом сезоне Фергюсон провел только 15 матчей за "Брайтон", включая 11 появлений на замену, и забил единственный гол. Дефицит игровых минут заставил 20-летнего ирландца отправиться в аренду.

В услугах Фергюсона была заинтересованы многие клубы Премьер-Лиги и за ее пределами, но в итоге Эван выбрал "Вест Хэм", который испытывает острый дефицит нападающих из-за травм Никласа Фюллькруга, Мичейла Антонио и Джаррода Боуэна.

"Я могу видеть и знаю, насколько большим клубом является "Вест Хэм". Перейти сюда — это большая возможность для меня. Я хорошо знаю босса и предвкушаю, как снова буду работать с ним. Я хочу прийти и постараться изо все сил во благо клуба, забивая голы, а там посмотрим, к чему это нас приведет", — сообщил Фергюсон.


Метки аренда, Брайтон, Вест Хэм, трансферы, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2025 18:00

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  1. gidro-met 03.02.2025 19:38 # gidro-met
    Худший нап АПЛ по стате,

    За ним охотятся многие клубы , ценник 70 лямов .. ехехех)

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